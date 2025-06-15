«Малоснежный»: активизировалась радиостанция Судного дня

В разгар обострения конфликта между Израилем и Ираном в эфире загадочной коротковолновой радиостанции UVB-76, известной как «Мёртвая рука» или «радиостанция Судного дня», зафиксирована новая серия сигналов.

Мониторинговые группы, специализирующиеся на военных частотах, сообщают о передаче двух закодированных слов — «Нжти» и «малоснежный». Как и в предыдущих случаях, сообщение предварял монотонный гудок, после которого прозвучал голос диктора.

Эксперты связывают активность станции с эскалацией на Ближнем Востоке. UVB-76 десятилетиями будоражит конспирологов: считается, что она может быть частью системы оповещения о ядерной атаке.

Ранее её сигналы учащались во время ключевых мировых кризисов — от войны в Украине до пандемии COVID-19. На этот раз тревожные коды прозвучали менее чем через сутки после удара Ирана по Израилю