Элина Сидоренко: российская делегация из Ирана готовится к вылету в Россию

Российская делегация учёных успешно пересекла ирано-азербайджанскую границу и теперь находится под защитой. Об этом заявила профессор МГИМО и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко в беседе с Telegram-каналом SHOT .

«Дорогие друзья. Я нахожусь на территории Азербайджана. Российское посольство делает всё, что возможно. Российская делегация оперативно переходит границу», — сообщила она.

По ее словам, группа теперь направится в аэропорт Баку, откуда вылетит прямым рейдом в Россию.

Делегация из 14 человек прибыла в Тегеран в минувший четверг с трехдневной просветительской миссией. Однако в ночь на пятницу ситуация резко обострилась из-за израильских обстрелов, что потребовало срочной эвакуации. Благодаря оперативным действиям дипломатов и местных властей россиянам удалось безопасно покинуть территорию Ирана. Ожидается, что в ближайшие часы они отправятся на родину.

Ранее из Ирана выехала российская съемочная группа во главе с режиссером Федором Бондарчуком.