Посольство Ирана: парламент страны утвердил договор о партнерстве с Россией

Как сообщило посольство Ирана в РФ, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил утверждённый документ президенту страны Масуду Пезешкиану.

«Договор передан в форме закона после прохождения всех необходимых процедур», — уточняется в официальном заявлении.

Ранее Совет стражей Конституции Ирана — специальный надзорный орган, проверяющий законодательные инициативы на соответствие нормам исламского права, — дал окончательное одобрение соглашению. Этот шаг стал завершающим этапом ратификации после голосования в парламенте.

Документ был подписан 17 января во время визита Пезешкиана в Москву. Соглашение предусматривает углубление сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также координацию действий на международной арене. Аналитики отмечают, что договор закрепляет формирование устойчивого альянса между двумя странами, которые в последние годы последовательно усиливают взаимодействие на фоне западных санкций.