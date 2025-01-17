У России появился новый военный партнер

Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Кремле, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным ТАСС, документ охватывает все сферы взаимодействия. Москва и Тегеран начнут официально помогать друг другу по оборонным и антитеррористическим вопросам, а также содействовать в сферах науки, культуры, технологий, энергетики, транспорта, промышленности, финансов и сельского хозяйства.

Договор призван вывести российско-иранские отношения на новую ступень.

В переговорах на высшем уровне российскую сторону также представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Иране Алексей Дедов и другие официальные лица.