Пушилин сообщил о раненых при украинских атак в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о новых жертвах обстрелов со стороны ВСУ. По его данным, в результате атак с применением беспилотников сегодня пострадали восемь мирных жителей, включая шестерых несовершеннолетних.

В Ленинском районе Донецка при детонации боеприпаса, сброшенного украинским БПЛА, ранения получили пять девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 14 лет. Все подростки доставлены в медучреждения с травмами средней тяжести.

Еще два случая зафиксированы в поселке Богатырь, где 74-летняя женщина и 66-летний мужчина пострадали от взрыва неизвестного предмета, сброшенного с дрона.

Как подчеркнул Пушилин, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.