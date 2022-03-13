РИАМО - 13 мар. В воскресенье у мемориала Звонница женщины округа Лобня провели акцию в поддержку военнослужащих России, которые принимают участие в спецоперации по демилитаризации Украины.

К акции присоединились представители общественных организаций, педагоги, волонтеры и ветераны.

Лобненское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Лобненское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Лобненское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Лобненское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Лобненское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 1 из 5

«Мы, матери, жены, сестры, хотим поддержать нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность наших жителей. Мы - крепкий тыл наших мужчин, которые всегда защищали нас! Мы с вами! Мы гордимся вами!», - сказала руководитель Лобненского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане Марина Толмачева.

Участники акции вместе спели «Катюшу» и написали на специальном баннере слова поддержки и благодарности. Баннер будет отправлен российским солдатам.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее главная цель - защита мирных граждан.

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