РИАМО - 13 мар. В воскресенье у мемориала Звонница женщины округа Лобня провели акцию в поддержку военнослужащих России, которые принимают участие в спецоперации по демилитаризации Украины.
К акции присоединились представители общественных организаций, педагоги, волонтеры и ветераны.
«Мы, матери, жены, сестры, хотим поддержать нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность наших жителей. Мы - крепкий тыл наших мужчин, которые всегда защищали нас! Мы с вами! Мы гордимся вами!», - сказала руководитель Лобненского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане Марина Толмачева.
Участники акции вместе спели «Катюшу» и написали на специальном баннере слова поддержки и благодарности. Баннер будет отправлен российским солдатам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее главная цель - защита мирных граждан.
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