Заслуженный пилот России рассказал о развитии авиации в ДОСААФ

Заслуженный пилот России и летчик-испытатель Вадим Базыкин выступил за создание летных школ и развитие авиационного образования для молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он рассказал о работе ДОСААФ и необходимости вовлекать детей в авиацию с раннего возраста, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Заместитель председателя ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области по авиации Вадим Базыкин отметил, что сейчас важно создавать условия для развития авиационного образования среди молодежи. По его словам, в регионе уже есть три аэродрома, где можно организовать летные школы, а также открываются специальные классы в обычных школах.

«Пора заканчивать бесконечно открывать рестораны и кафе. Пора появляться летным школам», — подчеркнул Базыкин.

Он рассказал, что в Белоруссии удалось создать авиационный центр, который стал популярным среди людей всех возрастов, и выразил уверенность, что подобный опыт можно реализовать и в России.

Базыкин отметил, что интерес к авиации среди подростков можно повысить, если показывать им реальные возможности и поддерживать энтузиастов. Он привел примеры, когда молодые люди, несмотря на финансовые трудности, стремятся заниматься авиацией и даже устраиваются работать в аэроклубы.

По мнению Базыкина, для возрождения системы аэроклубов необходима поддержка государства и использование успешного опыта других стран. Он также подчеркнул важность восстановления производства самолетов Ан-2 и обновления их двигателей, чтобы обеспечить развитие малой авиации.

Базыкин добавил, что авиация ДОСААФ теперь входит в систему министерства обороны, что открывает новые возможности для организации. Он выразил надежду, что с поддержкой ведомства удастся решить многие вопросы, связанные с развитием авиационного образования и инфраструктуры в регионе.

