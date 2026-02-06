Эксперт рассказал, как приучить домашних животных к пылесосу без стресса

Эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши рассказал, как постепенно приучить домашних животных к пылесосу и снизить их стресс во время уборки, сообщает Life.ru .

Пылесос часто вызывает у домашних животных тревогу из-за шума, вибрации и движения. Эксперт по уходу за животными Джин Иши пояснил, что для питомцев эти раздражители воспринимаются как угроза, особенно если ранее не было адаптации к бытовой технике.

Собаки и кошки реагируют на пылесос по-разному. Собаки могут воспринимать его как объект для игры, ориентируясь на поведение владельца. Кошки же из-за чувствительного слуха и территориального инстинкта испытывают сильный страх перед шумным прибором.

Первым шагом к адаптации специалист назвал нейтральное присутствие пылесоса в доме — прибор должен стоять выключенным, чтобы животное могло самостоятельно выбрать, подходить к нему или нет. Для кошек важно иметь возможность спрятаться или наблюдать из укрытия, а собакам помогает спокойствие хозяина.

Следующий этап — постепенное знакомство со звуком. Пылесос рекомендуется включать ненадолго и сначала в другом помещении. Кошке важно обеспечить доступ к укрытиям, а собаке — создать положительные ассоциации с помощью лакомств или игры.

Когда животное перестает остро реагировать на звук, можно переходить к движению пылесоса, избегая резких маневров и не направляя прибор на питомца. Важно, чтобы у животного всегда оставалась возможность отойти.

Джин Иши подчеркнул, что страх перед пылесосом — это естественная защитная реакция, а постепенное привыкание и уважение к инстинктам помогают снизить тревожность и сделать уборку безопасной для всех.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.