РИАМО - 13 мар. В Минобороны РФ заявили, что нацбатальон удерживал в заложниках монахов православного монастыря на Украине, ВС РФ взяли объект под контроль и освободили людей, сообщает Газета.ru.

По данным ведомства, в поселке Никольское боевики нацбатальона оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. В заложниках было порядка 300 мирных жителей и монахов.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — сообщили в Минобороны.

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