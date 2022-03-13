РИАМО - 13 мар. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного пункта управления ВСУ на территории Киевской области. Об этом сообщает Газета.ru.

Российский высокоточный снаряд «Краснополь» поразил командный пункт и полностью его уничтожил. Ранее аналогичный снаряд поразил боевую машину пехоты ВСУ в Киевской области.

Ранее Минобороны РФ также показало кадры высадки десанта для взятия одного из аэродромов на территории Украины.

Россия 24 февраля начала военную специальную операцию по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту мирного населения. В ответ на это США и ЕС ввели экономические санкции, которые направлены на ослабление экономики РФ.

В Минобороны РФ сообщили о фактах присутствия солдат‑срочников на Украине>>