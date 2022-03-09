РИАМО - 9 мар. Минобороны РФ выявило несколько фактов присутствия российских солдат срочной службы на территории Украины, где проходит военная спецоперация, об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга. Таким образом ведомство впервые сообщило о фактах присутствия военнослужащих срочной службы в Украине.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — подчеркнул Конашенков.

Он также отметил, что на одно из подразделений, которое выполняет задачи обеспечения тыла было совершено нападение группы диверсантов из нацбата.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на территории Украины, которая направлена на демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса.

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