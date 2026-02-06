Ортодонт прокомментировала данные о массовых нарушениях в российских стоматологиях

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова заявила, что сообщения о массовых нарушениях в российских стоматологиях, опубликованные Общественной потребительской инициативой, искажают реальную ситуацию и вводят пациентов в заблуждение.

Яна Дьячкова прокомментировала исследование Общественной потребительской инициативы, согласно которому около 45% стоматологических клиник в России якобы работают с нарушениями. Она назвала такие публикации «классическим кликбейтом», рассчитанным на эмоциональную реакцию.

Врач подчеркнула, что без контекста подобные цифры могут создать ложное впечатление об опасности посещения стоматолога. По ее словам, важно различать серьезные нарушения, такие как отсутствие лицензии или работа врача без диплома, и формальные недочеты, например, ошибки в документации или просроченные журналы инструктажа.

«Объединение разных случаев под одним громким заголовком создает впечатление, что почти все стоматологии небезопасны, хотя на практике это не так», — пояснила Дьячкова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что наличие лицензии подтверждает соответствие клиники всем требованиям и гарантирует безопасность пациентов. Росздравнадзор, по словам специалиста, регулярно контролирует квалификацию врачей, состояние оборудования и соблюдение санитарных норм.

Дьячкова также напомнила, что проверить лицензию клиники можно самостоятельно на сайте Росздравнадзора по ИНН, а сведения о квалификации врачей доступны на сайтах медицинских учреждений или по письменному запросу пациента. Эксперт подчеркнула, что сенсационные публикации не должны влиять на выбор клиники, а решение о лечении должно быть осознанным и основанным на проверенной информации.

