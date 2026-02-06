Дрожжина призвала Баталову оформить опеку над сестрой после смерти вдовы актера

Актриса Наталья Дрожжина, осужденная за мошенничество с имуществом семьи Баталовых, обратилась к Надежде Баталовой с просьбой оформить опеку над сестрой Марией после смерти Гитаны Леонтенко, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Наталья Дрожжина выразила обеспокоенность судьбой Марии Баталовой после смерти ее матери, вдовы актера Алексея Баталова. По словам Дрожжиной, единственная родственница Марии — Надежда Баталова — должна оформить опеку, чтобы защитить сестру от возможных мошенников.

«Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — заявила Дрожжина журналисту.

Актриса подчеркнула, что за годы общения с семьей привязалась к Марии и переживает за ее будущее. Она добавила, что отношения между членами семьи были непростыми, а Надежда фактически не получила наследства от отца. Друг семьи рассказал, что Гитана Леонтенко и Надежда Баталова часто конфликтовали, и наследство Надежде почти не досталось.

«Если Надежда не подаст на опеку, кто защитит Марию? Она стала разменной монетой в этой тяжелой истории о захвате имущества Баталовых», — подытожила Дрожжина.

