Дрожжина призвала Баталову оформить опеку над сестрой после смерти вдовы актера
Актриса Наталья Дрожжина, осужденная за мошенничество с имуществом семьи Баталовых, обратилась к Надежде Баталовой с просьбой оформить опеку над сестрой Марией после смерти Гитаны Леонтенко, сообщает «Сайт MK.Ru».
Наталья Дрожжина выразила обеспокоенность судьбой Марии Баталовой после смерти ее матери, вдовы актера Алексея Баталова. По словам Дрожжиной, единственная родственница Марии — Надежда Баталова — должна оформить опеку, чтобы защитить сестру от возможных мошенников.
«Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — заявила Дрожжина журналисту.
Актриса подчеркнула, что за годы общения с семьей привязалась к Марии и переживает за ее будущее. Она добавила, что отношения между членами семьи были непростыми, а Надежда фактически не получила наследства от отца. Друг семьи рассказал, что Гитана Леонтенко и Надежда Баталова часто конфликтовали, и наследство Надежде почти не досталось.
«Если Надежда не подаст на опеку, кто защитит Марию? Она стала разменной монетой в этой тяжелой истории о захвате имущества Баталовых», — подытожила Дрожжина.
