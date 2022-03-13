РИАМО - 13 мар. Минторг США опубликовал перечень из почти 600 предметов, запрещенных к поставкам в Россию, передает ТАСС.

С 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию: алкоголь; табачные изделия; косметика и парфюмерия; изделия из натурального меха, шелк, ковры; саквояжи, чемоданы, дамские сумки; некоторая одежда и предметы одежды; драгоценные камни и ювелирные изделия.

Также запрещается импортировать судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили. Кроме того, под запрет попали наручные часы, концертные рояли, предметы искусства и коллекционные предметы.

Аналогичный запрет на поставки также касается и Белоруссии.

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