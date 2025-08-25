Губернатор Воробьев поручил обеспечить безопасность людей 1 сентября

По словам Воробьева, вопрос безопасности один из самых главных сегодня. 1 сентября — это всегда большое скопление людей, множество мероприятий и активностей на улице.

«Поэтому попрошу (начальника ГУ МВД России по Московской области) Виктора Кузьмича Паукова также довести информацию о готовности нашей полиции. На них выпадает особенная нагрузка в этот день. Нам нужно очень внимательно и тщательно подготовиться», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также глава Подмосковья поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году. Команда Минстроя Подмосковья еще раз объедет на этой неделе все учреждения, которые требуют особого внимания.

«Это и Молодежный, и Воскресенск, и Долгопрудный, другие школы, где проводился капитальный ремонт. Ну, а там, где школы готовы, знаю, что главы обязательно уделяют внимание с точки зрения всего необходимого: учебники, все необходимые материалы. Ну и, конечно, поддержка директоров», — отметил губернатор.