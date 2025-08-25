Андрей Воробьев поручил проконтролировать готовность школ к новому учебному году

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что команда Минстроя Подмосковья еще раз объедет на этой неделе все школы, которые требуют особого внимания.

«Это и Молодежный, и Воскресенск, и Долгопрудный, другие школы, где проводился капитальный ремонт. Ну, а там, где школы готовы, знаю, что главы обязательно уделяют внимание с точки зрения всего необходимого: учебники, все необходимые материалы. Ну и, конечно, поддержка директоров», — отметил губернатор.