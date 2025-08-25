Специалисты завершили подготовку коммунальной техники в Москве к осени и зиме

В Москве завершились работы по подготовке коммунальной техники к осенне-зимнему периоду. Весь парк полностью готов к смене сезона, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

По словам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты будут использовать большое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации в осенне-зимний период. В рамках подготовки к нему было проведено регламентное техобслуживание машин. При необходимости технику капитально отремонтировали, устранив неисправности.

Так как многие коммунальные машины используются постоянно, вне зависимости от сезона, специалисты до наступления холодов переведут их на зимний режим эксплуатации. Кроме того, будет расконсервирована техника, которая применяется только зимой. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры и т. д.

Поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику оснастят навесным плужно-щеточным оборудованием. Также осенью технику дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

Ранее стало известно, что еще 8 тыс. разных деревьев высадят в Москве в этом году. Для мегаполиса специалисты выбирают растения, которые устойчивы к морозам, ветру и условиям города.