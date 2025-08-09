Еще 8 тыс разных деревьев высадят в Москве в этом году

Столицу озеленяют липами, кленами, декоративными яблонями и другими деревьями. Всего в городе планируется в 2025 году высадить еще 8 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для мегаполиса специалисты выбирают деревья, которые устойчивы к морозам, ветру и условиям города. Они украшают улицы, очищают воздух, уменьшают шум и дают тень в жару.

В рамках этой работы проектировщики учитывают особенности территории Москвы, ее историю и топонимику, также специалисты консультируются с дендрологами, чтобы подобрать для каждого пространства оптимальный породный состав.

Так, вдоль магистралей в мегаполисе высаживают липы, вязы, клены и декоративные яблони, которые образуют зеленый барьер. В скверах и парках сажают дубы, ели, каштаны, ивы и т. д. А около больниц и поликлиник — породы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также гипоаллергенные.

С 2011 по 2024 год в столице в рамках горпрограмм высадили около 13 млн кустарников и деревьев, среди них почти 34 тыс. крупномеров. На многих улицах мегаполиса снова создали аллеи — например, на Тверской улице в центре города восстановили липовую, а вдоль Садового кольца высадили свыше 5 тыс. деревьев.