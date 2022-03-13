РИАМО - 13 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отечественный бизнес не наживаться на людях в текущей ситуации и поменять подходы к решению проблем. Об этом сообщает Газета.ru.

По его словам, США ждут от экономической войны с РФ паники и напряжения в обществе. Россияне же могут преодолеть это только объединившись.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские предприятия должны сохранить все рабочие места, а также расширить свои производства на фоне массового ухода зарубежных компаний с рынка РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, целью которой является демилитаризация Украины. Из-за этого объявлены экономические санкции со стороны США, ЕС и ряда других стран. Многие известные зарубежные компании покинули российский рынок или приостановили свою деятельность.

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