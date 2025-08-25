Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог жителям Подмосковья вывезти 52 т вторсырья

Сервис «Вывоз ненужных вещей» отметил год работы. Он был запущен на портале госуслуг Подмосковья 23 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

За год работы по Московской области выполнено более 1,7 тыс. онлайн-заявок на вывоз ненужных вещей и отправлено на переработку 52,3 тонны вторичных ресурсов.

Цифровой сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице регионального портала, а также в мобильном приложении «Добродел». Заявки принимаются круглосуточно, при этом отсутствуют ограничения на количество утилизируемых предметов. Потребуется указать предметы для вывоза, адрес, контактные данные, а также желаемые дату и время. После этого специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования всех деталей. Стоимость услуги можно уточнить на странице сервиса.

Если нужного предмета в списке нет, то на странице сервиса есть интерактивная карта, на которой можно найти пункты приема, куда можно самостоятельно сдать текстиль, пластик, батарейки и даже автомобильные шины.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.