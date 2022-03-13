РИАМО - 13 мар. Жители столицы выстроились в огромные очереди у ресторанов McDonald’s в последний день работы сети фаст-фуда в России, с понедельника все 850 заведений закрываются, сообщает газета «Известия».

Сейчас особенно много посетителей в ресторане на Пушкинской площади, с каждым часом людей становится все больше.

Горожане прощаются с легендарной американской закусочной. Причем пришли даже те, кто застал очереди в 1990 году у первого открывшегося в СССР заведения.

«Мне было пять лет. Меня мама привела, мы отстояли огромную очередь, которая была больше километра. Несколько часов мы стояли, чтобы купить свой первый чизбургер. И вот сегодня как раз пришли попрощаться, а то вдруг больше не откроют», — сказала одна из пришедших москвичек.

McDonald's планирует временно приостановить работу всех ресторанов сети в России с 14 марта. В компании заявляли, что в текущей ситуации не могут гарантировать бесперебойную работу основных направлений и высокие стандарты качества продукции.

В системе McDonald's в России сегодня работает свыше 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков – еще порядка 100 тыс. сотрудников. Компания пообещала, что за всеми останутся рабочие места и сотрудники будут получать зарплату.

Первый McDonald’s открылся 31 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве. В день открытия ресторан быстрого питания посетили около 30 тыс. человек, что стало рекордом посещаемости в первый день открытия для сети по всему миру.

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