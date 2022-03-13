РИАМО - 13 мар. Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий заявил о существенном продвижении в переговорах между РФ и Украиной, сообщает RT.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал Слуцкий.

По его словам, это «архиважный» шаг, который ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что обе стороны «подходят к компромиссу». Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял о том, что в ходе переговоров есть сближение позиций РФ и Украины.

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой состоялись 10 марта. На них обсуждались вопросы выхода из украинского кризиса.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ на это США, Европа и ряд других стран ввели жесткие санкции, которые направлены на ослабление российской экономики.

Володин заявил, что бизнесу нельзя наживаться на людях в условиях санкций Запада>>