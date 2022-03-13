РИАМО - 13 мар. Станцию Кутузовская в районе Дорогомилово планируют достроить к запуску четвертого Московского центрального диаметра, в состав которого она войдет, в конце 2023 – начале 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С ее открытием мы завершим интеграцию МЦК и радиальных направлений Московской железной дороги», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что станция находится на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца. На Кутузовской будет 2 платформы с навесами, там также сделают подземный вестибюль. Для удобства пассажиров станцию оборудуют эскалаторами и лифтами.

«Станция войдет в состав крупного пересадочного узла, рядом с которым живут больше 70 тысяч москвичей. Пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК и Филевской линии московского метро, наземный транспорт. После запуска четвертого диаметра - без пересадок добраться до 7 московских вокзалов», - отметил Собянин.

5 новых станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году>>