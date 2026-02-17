Россиян предупредили об опасности строгого соблюдения Поста при ряде болезней

Умеренные ограничения во время Великого Поста могут пойти на пользу. Но в некоторых ситуациях строгое следование ему может навредить, рассказал Газете.ru врач, терапевт-кардиолог Арсен Аракелян.

Пост не рекомендуется соблюдать при всех видах диабета. Долгие перерывы в приеме пищи могут спровоцировать резкое снижение уровня глюкозы и гипогликемию. Есть вероятность появления слабости, потери сознания, судорог и комы.

Особенно опасен строгий Пост для людей на инсулине. Им нужно есть постоянно.

Аракелян порекомендовал не ограничивать себя строго в пище и тем, у кого есть болезни ЖКТ. Важно проявлять осторожность при наличии язвы, гастрита, панкреатита, рефлюкс-эзофагитии.

Необходимо помнить, что при голоде активно выделяется кислота. Она может спровоцировать сильную боль, а также эрозию и кровотечение. Аракелян считает, что нужно отказаться от ограничений в еде на время Великого поста и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания — ишемическая болезнь сердца, гипертония с кризами.

Также голодать не рекомендуется беременным, кормящим, детям до 14 лет и людям старше 60 лет.

Великий пост 2026 года начнется 23 февраля и завершится 11 апреля. 12-го будет Пасха.

