РИАМО - 13 мар. После перенесенного коронавируса у людей часто появляются проблемы с зубами и деснами. В числе возможных заболеваний отмечается стоматит, сообщила врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова.

«Основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в деснах. В связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели Covid-19», — пояснила Кадькалова в интервью радио Sputnik.

Еще одна проблема – длительный процесс восстановления десен после хирургического вмешательства. Заживление после удаления зуба, на которое в обычном случае ушло бы 5-6 дней, может занимать 10-14 дней.

«Также хирургические вмешательства приходится откладывать на неопределенный срок, потому что у пациентов расходятся швы», — предупредила Кадькалова.

Кроме того, коронавирус поражает слюнные железы, делая человека более уязвимым к инфекциям. Поэтому врач рекомендует усилить гигиену полости рта тем, кто перенес заболевание.

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