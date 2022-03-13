РИАМО - 13 мар. Преподаватель подмосковного «Автомобильно-дорожного колледжа» Нателла Новикова рассказала, почему поддерживает российскую военную операцию на Украине, а также считает военных РФ героями.

«Мне не только продолжают писать проклятия в директ, но уже начали звонить с Украины. Призывают выходить на улицу, если я за мир. Да я и так за мир! Но зачем мне мир, если в нем нет места русскому человеку? Мир, в котором вводят санкции против русских котов и книг», — написала Новикова на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что Россия — «потрясающая страна, и слова о том, что от нее все отвернулись – ложь». И напомнила о необходимости поддержки солдат, которые сейчас выполняют важное задание.

24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на территории Украины. Ее основные цели – защита мирного населения и демилитаризация соседнего государства. В ответ на действия РФ западные страны ввели жесткие санкции против отечественной экономики.

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