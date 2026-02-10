Коллекционер Владимир Горячев представил уникальную коллекцию утюгов в Рузском округе

Владимир Горячев, житель Рузского округа, собирает утюги уже около 30 лет. Первый экспонат он нашел в деревне Клементьево при разборке старого дома. Со временем его коллекция выросла до более чем 500 утюгов разных эпох.

На встрече в музее коллекционер рассказал об истории утюга, начиная с первого упоминания в расходах царского двора 10 февраля 1636 года. Посетители увидели редкие экспонаты: деревянные утюги для парусов, гладильные доски викингов из китового уса и медные грелки для постели. Каждый предмет отражает особенности быта и традиций своего времени.

Глава Рузского округа Александр Горбылев отметил, что такие встречи помогают узнать больше о повседневной жизни предков и выразил благодарность Владимиру Горячеву за интересный рассказ о развитии бытовых предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.