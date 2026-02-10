В Серпухове открылась выставка агитационных плакатов в историко-художественном музее

С 11 февраля в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Все на выборы!», посвященная агитационным плакатам советской эпохи. Открытие посетил депутат окружного Совета Олег Андрух, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция приурочена к 80-летию выборов в Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года и стали первыми в послевоенной истории страны. Организаторы отмечают, что выставка символично проходит в год выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

На выставке представлены агитационные плакаты из разных республик СССР. Многие экспонаты прошли реставрацию, однако на некоторых сохранили заломы, надписи и следы от кнопок и клея, чтобы подчеркнуть атмосферу времени и вызвать чувство ностальгии. Куратор выставки Александр Новосельцев рассказал, что каждый плакат имеет свою историю.

Экспозиция организована при поддержке избирательной комиссии Московской области и будет открыта для посетителей до 22 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.