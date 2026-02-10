Ветеран ВОВ Ксения Тимошенко из Рузского округа отметила 95-летие

Ксения Егоровна Тимошенко, пережившая годы войны и заключение в фашистском концлагере, отметила 95-летие. Поздравить юбиляршу приехали представители местной власти и родные.

Председатель совета депутатов Рузского округа Ирина Вереина вручила Ксении Егоровне персональные поздравления и цветы от президента России, пожелав крепкого здоровья и заботы близких. Она подчеркнула, что жизненный путь ветерана — пример стойкости и любви к жизни.

Глава округа Александр Горбылев также поздравил Ксению Егоровну, отметив ее вклад в сохранение исторической памяти. Он выразил благодарность за мужество и стойкость, которые вдохновляют жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.