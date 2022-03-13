РИАМО - 13 мар. Руководитель территориальной организации Общероссийского профсоюза образования в Белгородской области, почетный работник общего образования РФ Лидия Кладько назвала российскую военную спецоперацию на Украине обдуманным и ответственным шагом для защиты интересов РФ.

«Наша страна долгие годы терпела оскорбления и унижения со стороны неонацистской власти ранее братского государства. Но угроза создания ядерного оружия на Украине переполнила чашу терпения. Чтобы отстоять наше право на мирное будущее, Россия начала военную спецоперацию. Это обдуманный и ответственный шаг, крайняя мера для защиты интересов русского населения и рубежей России», — написала Кладько на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, российская армия не воюет с народом Украины.

«Мы знаем, что российский солдат, миротворец, благосклонно относится к населению Украины. Мы поддерживаем нашу армию, мы верим ей», — заключила Кладько.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ на этот шаг США, Европа и ряд других стран ввели жесткие санкции, которые направлены на ослабление экономики РФ.

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