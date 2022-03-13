РИАМО - 13 мар. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 4629 человек, общее число вылеченных в регионе достигло 901 995, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 747 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 18 Covid-пациентов.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 950 816 случаев коронавируса, скончались 14 487 заболевших коронавирусом граждан.

Защититься от Covid-19 можно с помощью вакцинации. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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