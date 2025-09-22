Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю на конец сентября

Фактором поддержки рубля выступает жесткая риторика Банка России по ДКП. Однако на российскую валюту давит смещение экспортно-импортного баланса в сторону импортеров, а также санкционная риторика, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля в валютной паре с китайским юанем — приближение пика налогового периода, а также общие данные по укреплению сферы потребления и росту внутреннего спроса, заявил эксперт. Фактором поддержки рубля выступает и достаточно жесткая риторика регулятора по ДКП, несмотря на снижение ключевой ставки на 100 б. п. на сентябрьском заседании. При этом давление на курс национальной валюты может оказать смещение экспортно-импортного баланса в сторону импортеров, а также санкционная риторика.

«Юань тем временем показал укрепление мировых позиций на фоне повышения интереса к китайской валюте и неуверенности в долларе. В фокусе — перспективы на потепление отношений между США и Китаем после телефонного разговора Дональда Трампа с Си Цзиньпином», — отметил Тимошенко.

По его словам, меры китайских властей по стимулированию экономики КНР продолжают оказывать поддержку позициям юаня. Китай сделал ставку на развитие искусственного интеллекта и высоких технологий, что стало драйверами роста конкурентоспособности его экономики на мировых рынках. При этом давление на нее, а также на курс юаня в частности, продолжает оказывать застывшее внутреннее потребление в Китае, а еще ограниченные из-за санкций объемы экспорта, констатировал финансист.

Торговый диапазон юаня на неделе с 22 по 26 сентября составит 11,50-12,00 рублей, спрогнозировал Тимошенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.