СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму

По факту атаки украинских боевиков на Крым возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Правоохранители устанавливают солдат ВСУ, которые отдали преступный приказ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они собирают фрагменты украинских беспилотников для проведения экспертиз и установления материального ущерба. Также правоохранители допрашивают свидетелей.

По данным следствия, 21 сентября украинские боевики атаковали поселок Форос с помощью беспилотников. Известно о трех погибших и 16 пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.

В том числе украинская армия атаковала отель Luciano Wellness & SPA Foros. В этот момент бренд отмечал день рождения, на террасе был банкет. Очевидцы с ужасом вспоминают событие вечера.

В Сети также появились фотографии поврежденной школы. На снимках видно, что в здании разбиты окна и посечен фасад. Также разрушены внутренние помещения: с потолка свисают панели и провода, в классе разруха, парты засыпаны пластиком и бетоном.

