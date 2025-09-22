«БПЛА летел прямо на нас»: ВСУ атаковали отель в Форосе, когда там был банкет

Украинская армия атаковала отель Luciano Wellness & SPA Foros. В этот момент бренд отмечал день рождения, на террасе был банкет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы с ужасом вспоминают событие вечера. Один из гостей рассказал, что ведущий начал говорить торжественную речь о том, что самолет Luciano начинает свой полет. По задумке включили звук самолетов, но в этот момент люди увидели летящий прямо на них беспилотник.

«Пострадало много людей, есть погибшие», — рассказали гости.

Все присутствующие побежали в подвал отеля и сидели там до глубокой ночи. Атака длилась долго. Когда очевидцы вышли из укрытия, территория была оцеплена, работали следователи и медики. На глазах гостей погиб как минимум один человек.

ВСУ атаковали Форос 21 сентября. На данный момент известно о трех погибших и 16 раненых. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. После удара БПЛА сильно повреждена школа.

В Сети появились фотографии поврежденного общеобразовательного учреждения. На снимках видно, что в здании разбиты окна и посечен фасад. Также разрушены внутренние помещения: с потолка свисают панели и провода, в классе разруха, парты засыпаны пластиком и бетоном.

