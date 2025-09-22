Ferrari за 30 млн рублей разбился при гонке спорткаров под Екатеринбургом

На трассе Казань — Екатеринбург произошло ДТП с участием автомобиля итальянской марки Ferrari стоимостью более 30 млн рублей. Возможной причиной аварии могла стать гонка спорткаров, сообщает 112 .

35-летний водитель элитной иномарки не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в отбойник. В результате ДТП мужчина не получил серьезных травм.

На опубликованных кадрах видно, как на обочине трассы стоит разбитая Ferrari со сработавшими подушками безопасности. При этом рядом с итальянской иномаркой стоят еще два спорткара.

Пользователи Сети утверждают, что причиной аварии могла стать гонка Ferrari с Lamborghini и Porsche, которые стояли рядом на обочине.