В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

«Параллельно идет строительство электродепо „Бирюлевское“», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На первом участке «рубиновой» ветки, состоящем из 10 станций, будут пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии столичной подземки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Благодаря строительству Бирюлевской линии метро придет в районы Бирюлево Восточное и Западное. Новая ветка улучшит транспортную доступность Даниловского, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно. Это затронет около 1 млн москвичей.

В настоящее время ведется активное строительство станций метро «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Кроме того, в стадии проектирования находятся еще семь станций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.