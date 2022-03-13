РИАМО - 13 мар. В столице за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 1212 человек. С начала пандемии с инфекцией справились 2 522 435 горожан, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 1437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Спасти не удалось 49 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 2 721 335 случаев заражения инфекцией. От последствий коронавируса скончался 42 161 человек.

В городе по-прежнему можно бесплатно вакцинироваться от Covid-19. Прививки отечественными препаратами делают в пунктах при государственных поликлиниках и в популярных общественных местах.

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