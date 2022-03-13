РИАМО - 13 мар. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1437 случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев составило 2 721 335, сообщает городской оперштаб.

В мегаполисе ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Перепрофилированные под ковидные госпитали медучреждения вернулись к плановой работе.

При этом говорить о завершении пандемии пока не приходится. В городе падает уровень коллективного иммунитета. По данным на 11 марта, показатель составил 46,9%.

Первую прививку поставили 7 377 273 человека, полностью вакцинировались 7 026 084 москвича. Однако уровень ревакцинации пока остается невысоким.

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