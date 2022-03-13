РИАМО - 13 мар. В Московской области за сутки выявили 747 новых случаев коронавируса, всего в Подмосковье с начала пандемии зафиксировали 950 816 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние недели в регионе идет стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ранее была отменена часть направленных на борьбу с Covid-19 ограничений.

Защититься от коронавируса поможет вакцинация: она бесплатная, привиться отечественными препаратами можно в поликлиниках и выездных пунктах.

По состоянию на 11 марта, коллективный иммунитет к коронавирусу в Московской области составляет 51,1%.

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