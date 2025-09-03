Куранов назвал патриотическое воспитание молодежи прикладной технологией

Заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов заявил, что патриотическое воспитание молодежи должно строиться на прикладных технологиях, а не на лозунгах. Новые методики уже проходят апробацию в Бурятии и с 1 сентября будут внедряться по всему Дальнему Востоку, сообщает «ФедералПресс» .

Григорий Куранов, заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он отметил, что современное патриотическое воспитание — это система прикладных инструментов, с помощью которых государство формирует устойчивые духовно-нравственные ценности у молодежи.

«Воспитание — это система стереотипов, критериев, что хорошо, а что плохо. Это должно быть понятно не только в семье, но и на уровне государства», — пояснил Куранов.

По его словам, уже разработан набор современных технологий и методик, которые позволяют внедрять патриотическое воспитание в различных условиях — от крупных городов до отдаленных улусов. Эти подходы проходят апробацию в Бурятии, а с 1 сентября начнут внедряться по всему Дальнему Востоку.

Куранов также подчеркнул важность создания поводов для гордости на федеральном и региональном уровнях.

«Мы вернули Крым без единого выстрела — это повод для гордости. Мы построили Керченский мост, и никто не верил, что это возможно. Это масштаб федеральный. А каждый регион должен создавать свои поводы — для страны, для жителей», — отметил он.

Кроме того, Куранов заявил, что государство должно выстраивать систему, при которой вложения в бесплатное образование приносят пользу. Он считает, что специалисты, получившие образование за счет бюджета, должны отрабатывать в государственном или региональном секторе.