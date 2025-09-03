Адвокат рекомендовал россиянам вести переписку с коллекторами вместо звонков

Адвокат Мехти Шарифов сообщил, что с 1 сентября в России коллекторы не смогут анонимно связываться с должниками, а жалобы на их действия теперь рассматриваются и при обращении через представителей, передает Общественная Служба Новостей .

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила для коллекторов: им запрещено анонимно общаться с должниками. Кроме того, изменился порядок подачи жалоб — теперь обращения через представителей или третьих лиц, в том числе по поводу телефонных звонков, подлежат обязательному рассмотрению.

Адвокат Мехти Шарифов пояснил, что ранее коллекторы часто злоупотребляли своими правами, звоня не только должникам, но и их коллегам, родственникам и на рабочие телефоны. Новый закон ограничивает такие действия, однако сохраняет возможность совершать нерегламентированные звонки с помощью интернет-телефонии.

«Право гражданина отказаться от такого общения — это важное изменение, которое переводит отношения с коллекторами в правовое поле», — отметил Шарифов.

Адвокат также рекомендовал отказаться от устных разговоров с коллекторами и вести с ними исключительно деловую переписку.