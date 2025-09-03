В Колумбии поймали наркоторговца, скармливавшего жертв крокодилу

Робинсон Зулуага Арройо, известный как Эль Локо, был арестован в портовом городе Буэнавентура в ходе расследования, связанного с множеством исчезновений людей в регионе. Об этом пишет «Лента.ру» .

Его обвиняют в убийствах, незаконном обороте наркотиков и жестоком обращении с животными. Полиция считает, что Арройо использовал останки своих жертв для кормления крокодила, который был изъят у него незадолго до ареста.

Эль Локо связан с бандой «Лос Эспартанос», которая конкурирует с группировкой «Лос Шоттас» за контроль над портом.

С начала 2025 года полиция пытается остановить насилие и арестовала около 140 членов различных преступных группировок.