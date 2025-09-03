Осенний призыв в армию в Петербурге в 2025 году начнется 1 октября

Осенний призыв в армию в Санкт-Петербурге пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В этом году на службу вызовут граждан от 18 до 30 лет, а срочников не будут направлять в зону СВО, сообщает «Бриф24» .

Правительство Санкт-Петербурга утвердило сроки осеннего призыва в армию на 2025 год — с 1 октября по 31 декабря. Призывная комиссия и сборный пункт будут работать по адресу: Загородный проспект, 54.

В этом году на службу призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Верхний возрастной порог увеличен с 27 до 30 лет, минимальный возраст остался прежним. Срок срочной службы составляет 12 месяцев и отсчитывается с момента прибытия новобранца в часть.

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что срочников не направляют в зону СВО. Там служат только контрактники, добровольцы и мобилизованные.

Перед отправкой в часть каждый призывник пройдет медицинское освидетельствование. Категория годности определяется по состоянию здоровья: от полностью годных (категория А) до освобожденных от службы (категория Д). При несогласии с категорией призывник может оспорить решение и пройти независимую экспертизу.

Для проведения медосмотров призывные пункты будут оснащены необходимым оборудованием, а обследования и флюорография пройдут в государственных медучреждениях. Также будут созданы временные рабочие места для администрации сборного пункта и организованы торжественные проводы призывников. Отчет о призыве направят губернатору Петербурга до 15 января 2026 года.