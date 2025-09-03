В школах Петербурга увеличили часы истории и сократили часы английского языка

Первый заместитель председателя комитета по образованию Павел Розов рассказал, что в петербургских школах с 1 сентября увеличили количество уроков истории, сократили часы английского языка и изменили правила приема для детей-иностранцев, сообщает сайт MK.Ru .

В День знаний за парты в Петербурге сели 619 тысяч учеников, из них 60 тысяч — первоклассники. В этом году торжественные линейки прошли в 685 школах, 37 из которых открылись впервые.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Павел Розов рассказал, что с нового учебного года все школьники с 5 по 11 классы будут изучать историю по единым учебникам. Для 5–7-х классов количество уроков истории увеличено с двух до трех в неделю. Также для этих классов сокращено время на изучение английского языка — теперь по два урока вместо четырех. Из школьной программы для 6–7-х классов убрали обществознание, этот предмет останется только для 8–9-х классов.

В школах вводится единое расписание уроков: ученики будут одновременно проходить одинаковые темы по всем предметам. Кроме того, по новым правилам Минпросвещения, время на контрольные и проверочные работы не должно превышать 10% от общего учебного времени по каждому предмету.

Министерство также рекомендовало ограничить продолжительность выполнения домашнего задания: первоклассники должны тратить на него не более часа, учащиеся 2–3-х классов — до полутора часов, а старшеклассники — до трех с половиной часов.

В этом году введен запрет на прием в школы детей-иностранцев без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в стране. По словам депутата Госдумы Михаила Романова, в Петербурге из 923 заявок к экзамену допустили только 514 детей, а успешно справились с заданиями 257 человек. Больше всего иностранных учеников приняли школы Красногвардейского района, за ним следуют Невский и Выборгский районы.

С 2026 года начнет работать система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах между органами образования и МВД, что должно повысить эффективность контроля за иностранными гражданами в российских школах.