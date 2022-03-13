РИАМО - 13 мар. В России за минувшие сутки выявили 44 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев составило 17 335 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Свердловской области за сутки выявили 2100 случаев Covid-19, в Республике Башкортостан – 1987, в Санкт-Петербурге – 1923, в Иркутской области – 1528, в Саратовской области – 1478, в Москве – 1437, в Пермском крае – 1408, в Самарской области – 1249, в Нижегородской – 1107.

По данным на 11 марта, в стране коллективный иммунитет к коронавирусу составил 53,6%. Неделей ранее этот показатель был равен 56%.

Снижение происходит за счет утраты иммунитета людьми, вакцинировавшимися или переболевшими более 6 месяцев назад. Им необходимо защититься свое здоровье и пройти повторную ревакцинацию.

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