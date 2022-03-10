РИАМО - 10 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономическая война, которая идет против России, на текущий момент является беспрецедентной. Сейчас прогнозировать ее последствия крайне сложно, пишет Газета.ru.

Представитель Кремля отметил, что внешнее воздействие на экономику России сейчас шоковое. Все меры по стабилизации ситуации государством принимаются.

«Сейчас что-то прогнозировать, — дело абсолютно неблагодарное, это гадать на кофейной гуще. Потому что ситуация абсолютно беспрецедентная. То есть, такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было», — подчеркнул Песков.

По его словам, экономическую ситуацию «прогнозировать очень сложно». Сейчас нужно «действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негатива и дальнейшие риски».

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. Ее цели — защита населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.

Ряд иностранных компаний сворачивает свою деятельность в РФ в качестве санкций. К примеру, о своем уходе из страны заявили Adidas, Nike, Puma, Intel, IBM, Apple, H&M, Volkswagen, Audi, Porsche, Shell, Uniqlo, Mastercard, Visa,Victoria's Secret и множество других.