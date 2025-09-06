Участники ВЭФ оценили потенциал сотрудничества РФ и США

Участники Восточного экономического форума рассказали, в каких отраслях Россия и Соединенные Штаты Америки снова могут быть партнерами, сообщает РБК .

Ранее советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков сказал, что лидер РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп достигли договоренности о сближении позиций двух стран.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов отметил, что российские виноделы очень надеются на снятие запрета импорта в Штаты спиртного, а именно. В этой сфере он видит большие перспективы для виноделов из РФ.

По мнению первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, в первую очередь странам следует восстановить связи и партнерства в финансовой сфере, так как банкиры общаются на одном языке капитала и инвестиций, поэтому они могли бы помочь восстановить утерянные связи между экономиками государств.

«Прирост продаж книг на русском языке в США составил 34% в денежном отношении по сравнению с 2024 годом. Это сигнал, чту культурное взаимодействие между странами возможно, и это касается других продуктов креативной экономики», — рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Как считает гендиректор ЦСР Павел Смелов, сначала при возобновлении сотрудничества России и США инвестиции пойдут в добычу ископаемых. Кроме того, ожидается оживление старых проектов в нефтегазовой отрасли и появление новых по добыче редкоземельных металлов. Еще виден большой потенциал в туризме и креативной экономике.