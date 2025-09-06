Стали известны подробности побега двух заключенных из СИЗО-1 в Екатеринбурге
Фото - © Unsplash.com
Заключенные Иван Корюков* и Александр Черепанов*, сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге, выбрались из камеры при помощи ключа. Они покинули территорию изолятора за 8 минут, сообщает «КП-Екатеринбург».
«Побег был осуществлен в 02:40. Охрана заметила исчезновение зэков лишь в 10:40 утра», — заявил источник, знакомый с ситуацией.
Осужденные сбежали в ночь на 1 сентября. По факту побега возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).
Весной 2023 года Корюков* и Черепанов* по заданию украинского куратора планировали поджечь военкомат. За это им пообещали 40 тыс. рублей. Однако злоумышленники были задержаны с поличным.
В октябре прошлого года Центральный окружной военный суд признал Корюкова* и Черепанова* виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Ивана* приговорили к 9,5 годам тюрьмы, Александра* — к 7 годам колонии строгого режима.
Беглецов объявили в федеральный розыск. Управление ФСИН России по Свердловской области назначило вознаграждение за информацию о сбежавших осужденных.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.