сегодня в 09:50

Утренний штурм: школьники и пенсионеры атаковали секонд-хенд в Екатеринбурге

Школьники и пенсионеры атаковали огромный секонд-хенд в Екатеринбурге. Толпа выстроилась в очередь за час до открытия магазина, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел в субботу утром в секонд-хенд «ZigZag Удачи» на Уралмаше.

На опубликованных кадрах видно, как перед входом в магазин выстроилась большая очередь. Люди стояли даже на неработающих эскалаторах. После открытия магазина толпа резко рванула к вещам, распихивая друг друга локтями.

Выяснилось, что каждую субботу в секонд-хэнд привозят устаревшие брендовые вещи, поэтому схожая ситуация происходит в магазине каждые выходные.