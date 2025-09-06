Утренний штурм: школьники и пенсионеры атаковали секонд-хенд в Екатеринбурге
Школьники и пенсионеры атаковали огромный секонд-хенд в Екатеринбурге. Толпа выстроилась в очередь за час до открытия магазина, сообщает Е1.ru.
Инцидент произошел в субботу утром в секонд-хенд «ZigZag Удачи» на Уралмаше.
На опубликованных кадрах видно, как перед входом в магазин выстроилась большая очередь. Люди стояли даже на неработающих эскалаторах. После открытия магазина толпа резко рванула к вещам, распихивая друг друга локтями.
Выяснилось, что каждую субботу в секонд-хэнд привозят устаревшие брендовые вещи, поэтому схожая ситуация происходит в магазине каждые выходные.