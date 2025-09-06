38 свидетелей допросили по делу о некачественных патронах для «Калашникова»

По делу о поставках АО «Концерн „Калашников“» некачественных деталей для патронов допросили 38 свидетелей, сообщает РИА Новости .

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». По нему обвиняется гендиректор ООО «Интертехника» Алексей Морохов. Сейчас подозрения о причастности Морохова к инкриминируемому деянию уже обоснованы специалистами.

В начале декабря прошлого года объединенная пресс-служба судов Ивановской области рассказал, что был заключен под стражу гендиректор ООО «Ивановские ковши». Его обвиняют в хищении средств «Калашникова» при реализации договора подряда в рамках гособоронзаказа.

Как считают следователи, «Интертехника» поставила в концерн полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, при этом зная, что они не соответствуют техническим требованиям.

Арестованный ранее гендиректор «Ивановских ковшей» также еще является и одним из учредителей ООО «Интертехника».

По информации из открытых источников, главой ООО «Ивановские ковши» и учредителем «Интертехники» является Алексей Морохов. Также есть еще один учредитель и руководитель «Интертехники» — Алексей Леденев, кроме того, он учредитель ООО «Дзюдо со звездами».